PSG CHAMPIONS BUFFON EQUIPE / Champions stregata per Gianluigi Buffon. La coppa dalle 'grandi orecchie' continua ad essere stregata per l'ex capitano della Juventus dopo l'eliminazione del Paris Saint-Germain nell'incrocio degli ottavi contro il Manchester United.

Un epilogo inaspettato visto il risultato dell'andata, con il portiere italiano sul banco degli imputati per la 'papera' in occasione del raddoppio di Lukaku.

La stampa francese non fa sconti a Buffon e 'L'Equipe' sottolinea addirittura con un 2 in pagelle la sua prestazione. L'autorevole quotidiano giudica "indifendibile" l'estremo difensore sulla seconda rete dell'attaccante belga e "imbarazzanti" alcuni suoi rinvii con i piedi. Una prova totalmente negativa per l'uomo che avrebbe dovuto dare quel qualcosa in più in termini di esperienza e sicurezza al PSG per l'assalto alla Champions.

