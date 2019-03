Calciomercato Roma, nuovi segnali d'addio per Monchi

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Non sono di certo ore tranquille quelle che precedono la sfida decisiva col Porto in casa Roma. Questa sera, in terra lusitana, i giallorossi si giocano l'accesso ai quarti di finale di Champions League in una gara che pesa tantissimo per il prossimo futuro del club.

In caso di eliminazione sarà infatti, salvo clamorosi colpi di scena, addio al tecnico Eusebio Di Francesco che dovrebbe essere seguito a ruota dal direttore sportivo. Lo spagnolo ha sempre fatto da garante per l'allenatore, ma il fallimento del progetto tecnico dovrebbe portarlo alla separazione già nei prossimi giorni. Nell'ultimo periodo il Ds è segnalato meno presente, tant'è che oggi, come in occasione della gara d'andata degli ottavi, ha disertato il pranzo UEFA e stasera non parlerà prima del match lasciando i microfoni a Francesco Totti. Per il futuro, come raccontato da Calciomercato.it, potrebbe esserci l'Arsenal