PORTO ROMA DI FRANCESCO PROBABILI FORMAZIONI / Poche ore al match verità della Roma. I giallorossi, con un Eusebio di Francesco sempre più lontano dalla Capitale, si giocano l'accesso ai quarti di finale di Champions League con il Porto. Si riparte dal 2 a 1 dell'andata e il tecnico italiano è pronto a giocarsi il match con una formazione inaspettate. Per l'undici da schierare è ancora tutto aperto, con Di Francesco, che parlando di 4-3-3 alla vigilia, potrebbe anche aver fatto un po' di pretattica.

Non è escluso, infatti, che si affidi alla difesa a tre; quella difesa a tre che lo scorso anno sorprese non poco il Barcellona e che regalò una notte magica a tutto il popolo giallorosso.

Tanti i nodi ancora da sciogliere, soprattutto in difesa, dove molto dipenderà dal modulo. Karsdorp si gioca il posto con Florenzi, con quest'ultimo che avrebbe più possibilità di scendere in campo in caso di di difesa a tre. Manolas-Marcano sono i favoriti in caso di soli due centrali in campo. Kolarov, Zaniolo, De Rossi e Dzeko, oltre al greco, sembrano gli unici sicuri del posto. Con il 4-3-3 a completare il tridente con il bosniaco ci sarebbero El Shaarawy e Perotti come anticipato già nei giorni scorsi e il giovane Zaniolo giocherebbe da mezz'ala.

ROMA:

(4-3-3) – Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; De Rossi, Zaniolo, Pellegrini, Perotti Dzeko, El Shaarawy.

(3-4-3) - Olsen; Manolas, Marcano, Jesus; Florenzi, De Rossi, Nzonzi Kolarov; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

