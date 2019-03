CALCIOMERCATO NAPOLI PARMA FAGGIANO INGLESE / Roberto Inglese sta trascinando il Parma con i suoi gol. Il futuro del centravanti, in prestito ai ducali dal Napoli, è lontano dall'essere deciso.

Ad allontanare a un possibile riscatto da parte degli emiliani ci ha pensato, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il DS: "Inglese è un calciatore importante e un bravo ragazzo. Si vede quanto corre e quanto aiuta la squadra: fa molto lavoro sporco. A fine anno non so dove andrà: a quelle cifre non possiamo riscattarlo ma mai dire mai. Roberto qui si trova bene e potrebbe darci una mano".

