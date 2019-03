CALCIOMERCATO CHIESA JUVENTUS INTER / Non solo un possibile scambio tra Icardi e Dybala. Sull'asse Juventus-Inter potrebbe consumarsi anche un duello sul mercato anche per Federico Chiesa, che in Italia stuzzica pure la fantasia della Roma per la prossima estate.

Stando a 'Tuttosport' il club campione d'Italia sarebbe in vantaggio sui rivali nerazzurri per il gioiello della Nazionale azzurra, che la Fiorentina potrebbe lasciar partire per 60 milioni di euro. La Juventus, come raccontatovi nei giorni scorsi da, potrebbe sacrificare Douglas Costa per finanziare il colpo Chiesa