CALCIOMERCATO INTER RAKITIC BARCELLONA PSG / Tra i principali obiettivi dell'Inter per la prossima estate di calciomercato c'è anche un centrocampista di qualità. In tal senso spicca il nome di Ivan Rakitic, spesso accostato al club nerazzurro e probabile partente da Barcellona.

Stando a quanto rivelato dal catalano 'Sport', il club blaugrana si trova di fronte ad un vero e proprio dilemma legato al futuro del centrocampista croato. Come evidenzia il quotidiano nonostante la volontà die dello stesso calciatore di rimanere in Catalunya, il Barça deve fare anche i conti con l'oneroso acquisto del giovanein una zona di campo per giunta molto simile a quella occupata dal nazionale croato che alla soglia dei 31 anni potrebbe essere sacrificabile. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Rakitic dal canto suo vorrebbe il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 a determinate condizioni che potrebbero essere garantite proprio da Inter e PSG, i club che attualmente seguono con attenzione la vicenda. I nerazzurri monitorano dunque l'andamento in quel di Barcellona dove oltre ai fattori economici, la società catalana avrebbe anche intenzione di dare maggiore spazio a due canterani come Carles Aleñá e Riqui Puig,

