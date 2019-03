NAPOLI JUVENTUS INSIGNE HAMSIK / Intervistato da 'Sky Sport' a due giorni dal big match Napoli-Juventus, Lorenzo Insigne ha parlato anche del ruolo di capitano ereditato da Marek Hamsik. "Indossare la fascia del Napoli, da napoletano, non capita tutti i giorni. Sono orgoglioso di indossarla, di rappresentare il popolo azzuro e di farlo per tanti anni. Con la nuova posizione di Mister Ancelotti mi trovo bene. Oltre ai gol, l'importante è la prestazione. Quella con la Juve è una partita molto sentita, il distacco è ampio, ma proveremo a vincere per fare un regalo ai nostri tifosi. Hamsik ha fatto la storia del Napoli, sono orgoglioso di aver giocato con lui.

Non ha mai detto una parola fuori posto, è da prendere ad esempio e posso solo dirgli grazie".

L'attaccante parenopeo ha poi parlato del nuovo allenatore. "Ancelotti ha portato la sua serenità, poche volte lo vediamo arrabbiato. Questo ci ha fatto bene, anche se siamo lontani dal primo posto. Dobbiamo lottare fino alla fine per vincere l'Europa League. La Juve ha una grande rosa, non che la nostra sia da meno. Siamo stati un po' sfortunati in alcune partite, è mancata un po' di cattiveria per chiudere le partite. All'inizio della stagione, nessuno ci dava in lotta per la Champions. Alla fine, siamo stati ancora noi quelli che hanno dato più fastidio alla Juve". Chiusura su Koulibaly, al centro di numerose voci di mercato: "Ce lo invidiano tante squadre top".

