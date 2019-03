NAPOLI-JUVENTUS CRISTIANO RONALDO PJANIC - Tornato ieri ad allenarsi in gruppo dopo il problema alla caviglia, Cristiano Ronaldo non ha nessuna intenzione di saltare la sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 20.30 allo stadio 'San Paolo'. Il portoghese, riporta 'Sky', ha voglia di confrontarsi col suo ex tecnico Carlo Ancelotti: vedremo se il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, lo rischierà dal primo minuto.

Altro ritorno importante è quello di Miralem, che ha smaltito lo stato influenzale che lo ha colpito alla vigilia del match dicontro l'. La sensazione è che in campo andranno i migliori, senza pensare al ritorno contro la squadra del 'Cholo': dunque, in attacco dovrebbero esserci, insieme a CR7. In mediana,è favorito su