Calciomercato, futuro all'Inter: il messaggio di Cragno

CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI CRAGNO / Tra i portieri visionati dall'Inter per il futuro c'è anche Alessio Cragno, artefice di un'ottima stagione al Cagliari. In vista del match di domani tra i sardi e i nerazzurri, il giovane portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Voci sull'Inter? Ora penso solo al Cagliari, del resto non mi interessa. Prima vengono la salvezza e i miglioramenti, personalmente e come squadra. Poi si vedrà - le sue parole a 'L'Unione Sarda' - Cagliari tappa di passaggio? Niente affatto. Arrivavo con una sola stagione in B alle spalle.

Era un punto di arrivo e di partenza, dovevo dimostrare di poter giocare a Cagliari e in Serie A. E anche ora la vivo come una tappa fondamentale della mia carriera, devo dare il massimo".

Cragno ha poi parlato della recente parata contro la Sampdoria: "Un intervento spettacolare, certo. Ma la parata da sogno è quella in volo, con la mano di richiamo sotto l'incrocio. Come quella, sempre con la Samp, all'andata su Ramirez - prosegue Cragno - Nazionale? Non dipende solo da me, c'è un selezionatore che decide. Io intanto penso a migliorare. Siamo un gruppo di portieri affiatato che lavora bene col mister Brambilla. Se poi arrivasse anche la Nazionale non potrei che esser felice".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui