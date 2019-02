CALCIOMERCATO MILAN CUCURELLA - Nel Milan che ha iniziato nel migliore dei modi il 2019, l'anello debole è rappresentato forse dalla corsia sinistra dove i problemi di Strinic e le prestazioni altalenanti di Laxalt non hanno permesso a Gattuso di avere una valida alternativa a Rodriguez. Ecco perché la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare un altro terzino per la prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , sul taccuino di Leonardo è finito il nome di Marc, 20enne esterno sinistro spagnolo che in estate ilha girato in prestito con diritto di riscatto all'. Alla sua prima stagione nella Liga, il prodotto della cantera blaugrana sta avendo un ottimo rendimento con due assist vincenti cui va aggiunto un gol in Coppa del Re. Il Milan, tuttavia, dovrà fare i conti con altri due ostacoli rappresentati dalla concorrenza di due club tedeschi: iled il