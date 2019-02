SAMPDORIA SABATINI QUAGLIARELLA GIAMPAOLO / Walter Sabatini torna a parlare.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il direttore tecnico dei blucerchiati ha riservato parole importanti per Fabioma anche per il tecnico, verso il quale ha però lanciato pure una 'frecciata': "Fabio viene inseguito dai record, non il contrario. Parliamo di un calciatore che gioca sempre per la squadra, un leader silenzioso e burbero, come piace a me. Il mister invece è uno scentifico, che non prevede la casualità nel calcio. Quando riuscirà a superare questo suo 'limite', potrà fare davvero grandi cose".