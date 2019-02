CALCIOMERCATO BARCELLONA BOATENG SASSUOLO / Kevin-Prince Boateng era stato uno dei colpi più chiacchierati del mercato di gennaio. Fin qui appena 122 minuti giocati tra Copa del Rey e campionato con la maglia del Barcellona.

Per il resto tantissima panchina e la sensazione di essere un pesce fuor d'acqua nell'ambiente blaugrana. Stando a quanto rivelato da 'Marca', in estate l'avventura di Boateng in Catalogna è destinata a terminare. I blaugrana non dovrebbero riscattarlo daldopo averlo prelevato con la formula del prestito lo scorso gennaio. Così facendo il ghanese potrebbe far ritorno in Italia.