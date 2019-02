ROMA FROSINONE ELSHAARAWY / Polemiche nel finale di primo tempo di Frosinone-Roma: al minuto 39, infatti, El Shaarawy è stato ammonito per un brutto intervento sul centrocampista locale Cassata.

L'attaccante giallorosso è entrato nettamente in ritardo, colpendo l'avversario, e i calciatori ciociari hanno chiesto più volte, a gran voce, l'intervento del VAR, possibile in caso di espulsione diretta.

L'arbitro, però, non ha ricevuto comunicazioni in merito e il match è proseguito regolarmente: immediata la reazione dei tifosi del Frosinone sui social network, che hanno protestato per una scelta a loro avviso ingiusta.

