FROSINONE ROMA STIRPE / A pochi minuti dal calcio d’inizio di Frosinone-Roma, match in programma dalle 20:30 al Benito Stirpe, il presidente dei ciociari Maurizio Stirpe è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Il dirigente è tornato sulla rapina subita dall’attaccante: "Sono prima tifoso del Frosinone, poi della Roma. Per noi è una sfida importante, stasera non ci saranno esitazioni. Rolex ripagato a Ciofani se riesce ad andare a segno? Deve segnare non solo un gol, ma un gol che conta, altrimenti sarebbe inutile".





