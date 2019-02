NAPOLI SALISBURGO DABBUR MINAMINO / Sarà il Salisburgo l'avversario del Napoli agli ottavi di finale di Europa League. L'andata andrà in scena in Italia, il ritorno in Austria.

Gli azzurri hanno evitato le big inglesi e spagnole ma si troveranno di fronte una squadra abituata ai palcoscenici europei ormai da diversi anni.

Tra gli austriaci occhi puntati soprattutto su Munas Dabbur, il capocannoniere della competizione con i suoi 7 centri. Il numero 9 israeliano è l'uomo di punta e anche ieri, nel match contro il Club Brugge, è andato a segno, così come il compagno di reparto Daka (doppietta per lui). Occhi puntati poi anche sul terzino Lainer, sul centrocampista Samassekou e sul giapponese Minamino

