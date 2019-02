NAPOLI ZURIGO CHIRICHES / Il difensore del Napoli Vlad Chiriches è tornato titolare dopo l'infortunio. Il centrale ha analizzato la vittoria del Napoli contro lo Zurigo e il suo stato di forma: “Ho provato gioia. Mi sono sentito bene. Sono tornato dopo 5 mesi difficili. Quando hai questi infortuni è difficile, vuoi giocare e vedere la squadra ti fa male. Bisogna rimanere concentrati e lavorare per tornare il prima possibile. Speriamo di arrivare fino alla fine, vogliamo vincere qualcosa quest’anno.

È un obiettivo la coppa”.

Chiriches ha poi continuato, analizzando il rapporto con Ancelotti: "Con Sarri si lavorava sulla linea difensiva. Il mister Ancelotti ci dà più libertà: forse hai bisogno di queste cose quando giochi a calcio. A me piace di più questo modo di gioco. Mi aiuta fisicamente a tecnicamente e mi permette di fare di più. A volte sull’uno contro uno reagisci in modo diverso e questo ti dà fiducia. L’occhio nero? Ho preso un pugno ma niente di che”. Infine una battuta sui pochi tifosi presenti: “Nelle prossime partite ci saranno, sono sicuro. Spero in uno stadio pieno”.

