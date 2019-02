NAPOLI ZURIGO ANCELOTTI EUROPA LEAGUE / Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti ha commentato la vittoria per 2-0 sullo Zurigo ai microfoni di ‘Sky Sport’: “L’aspetto più importante di queste partite è la serietà. Oggi non abbiamo fatto cose eccezionali ma abbiamo mostrato serietà".

Su Ounas - "Dopo il gol gli ho detto che ha fatto una cosa speciale nel gol: non sono tanti i giocatori che possono fare cose importanti. Deve sfruttare i suoi momenti.

Sul gol di Verdi - "Far gol ultimamente non è stato così facile. C’è stato tempismo nel fare le cose, segno che c’è qualità. Sul primo gol si sono mossi bene”.

Sulla sfortuna di questo periodo - "Un po’ c’è stata: abbiamo creato tanto, in questo periodo, senza raccogliere. Non dobbiamo però far riferimento alla sfortuna sennò il nostro lavoro è finito. Non c’è egoismo tra gli attaccanti. A volte c’è un eccesso di altruismo. Lottare contro l’egoismo è più complicato rispetto alla lotta contro l’eccesso di altruismo.

Sul sorteggio - "È un sorteggio e tutto può capitare: dobbiamo pensare a fare bene. La squadra è in un buon momento. Abbiamo sfide interessanti in campionato. Dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo. Per il resto devo dire che la squadra è quadrata.

Forse la carenza offensiva degli attaccanti è dovuta al grande aiuto difensivo”.

Sul San Paolo - "Contro la Juventus credo che ci sarà tanta gente”.

Su Diawara - "È bravo nel corso e nella fase difensiva. È resistente e ha dato qualche occhiata davanti. Ora serve che la metta anche (ride ndr)”.

Il tecnico del Napoli ha poi parlato in conferenza stampa: “Verdi e Ounas hanno determinato il risultato, abbiamo fatto una partita seria senza sottovalutare la gara. Dare un voto alla stagione ora è un po’ prematuro. Abbiamo fatto già tanto, ma dobbiamo fare altro. Da Mertens mi aspetto di più perché ha grandi qualità, in questo momento non le sta mostrando sempre. Resta il fatto che sta lavorando tanto difensivamente come tutti gli attaccanti. La solidità trovata è anche grazie a loro".

Sulla Juventus - "Il calcio spagnolo è davanti al nostro e non lo scopriamo ora, ma c’è una gara di ritorno e credo che la Juventus possa giocarsi tutte le sue carte in casa. Il VAR? È indispensabile. La gara di ieri ha dimostrato che la Juve non è imbattibile, squadre imbattibili non esistono al mondo".

Sul fatto che Cerezo ha dichiarato di non considerare la Champions vinta Ancelotti a Madrid - "Non so cosa rispondergli, il Real ne ha vinte cinque meritatamente. L’Atletico è una squadra fortissima, gli auguro un giorno di poter vincere la Champions".

Sul sorteggio - "Le squadre inglesi e spagnole sono competitive in Europa League, ci sono squadre di qualità. Vediamo cosa succederà al sorteggio, aumenta la difficoltà. Speriamo che San Gennaro ci dia una mano”.

Dall'inviato per 'Calciomercato.it' Gennaro Arpaia

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui