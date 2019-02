p>CALCIOMERCATO MILAN CASTAGNE / Dopo averla battuta con il risultato di 1-3 nell'ultimo turno di campionato, ilpotrebbe ancora riservare una brutta sorpresa all'secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Timothy, esterno nerazzurro e della nazionale belga. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come raccontato da Calciomercato.it, l'Atalanta a gennaio ha resistito all'assalto del Celtic per Castagne: sarà lo stesso in estate? Il Milan valuterà nelle prossime settimane se affondare oppure no il colpo: il costo dell'operazione si aggira sui 25 milioni di euro.

