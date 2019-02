JUVENTUS KHEDIRA INFORTUNIO / Ieri grande spavento in casa Juventus per le condizioni fisiche di Sami Khedira che questa mattina, come si legge dal comunicato ufficiale del club bianconero, "è stato sottoposto, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale".

Stando a quanto rivelato dalla società sul sito ufficiale l'intervento di Khedira è perfettamente riuscito e il calciatore dovrà rimanere ai box per un periodo di convalescenza con ripresa dell'attività agonistica prevista in circa un mese.

Al di là dei tempo di recupero, in ottica futura i piani di mercato del club bianconero prevedono a questo punto anche l'innesto di almeno un altro centrocampista oltre a Ramsey.

