CALCIOMERCATO GENOA PRANDELLI / Cesare Prandelli fa il punto sul momento del suo Genoa. Il tecnico ha parlato tra campo e mercato: "Abbiamo la fortuna di giocare in questo stadio straordinario. Nel mercato abbiamo cambiato, ci vuole tempo per capire le caratteristiche dei giocatori. Sanabria è un talento e va servito bene - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Piatek? L'ho allenato per cinque partite. E' un giocatore determinato. Diciamo che è un attaccante moderno, non assomiglia a nessuno. Sa gestire l'attacco anche da solo, si adatta a chi gli metti vicino. Riesce a liberarsi velocemente in area e ha un'esecuzione molto veloce. Sa cosa vuole fare, sa dove vuole arrivare. Kouame? Lavora, gli piace allenarsi e migliorarsi. Deve migliorare soprattutto sulla convinzione. Deve lavorare sulla tecnica, sul primo controllo. Ma farà una grandissima strada perché ha entusiasmo e generosità.

Obiettivi? Cercare di abbandonare velocemente quella zona brutta, si stanno buttando le basi per un progetto importante. Quest'anno servirà per capire dove migliorare la squadra. L'obiettivo è aspirare a qualcosa di importante".

Il tecnico ha parlato anche di alcune eventualità di mercato: "Sanabria in una big? Speriamo di no (ride, ndr). Ha un talento veramente importante, in area si sa muovere molto bene. Dobbiamo capire come servirlo, è un ragazzo talentuoso. Lui mi ha detto che deve migliorare sulla continuità. Critiche a Preziosi? I tifosi hanno una grande capacità di essere uniti, poi dipende tutto dai risultati della squadra. Nel calcio parlare di progetti diventa sempre delicato. Il presidente ha detto che con le cessioni sono stati trovati nuovi equilibri. Insieme possiamo fare grandi cose. Balotelli? Tutte le volte che fa gol sono contento per lui. Penso sia all'età giusta per dare continuità alle giocate che sa fare".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui