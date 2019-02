JUVENTUS FROSINONE DE SCIGLIO /Dopo l'agevole vittoria sul Frosinone, Mattia De Sciglio ha parlato con i giornalisti presenti in zona mista del suo momento e di quello della Juventus. Il terzino bianconero ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ricordando le critiche, a suo dire eccessive, ricevute dopo la sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia: "Dopo quella partita sono stato massacrato parecchio - riporta l'edizione di Torino del Corriere della Sera - Non capisco perché per tanti giornalisti e tanta gente sia più facile accanirsi su di me.

Io però resto concentrato su me stesso, ascolto le persone che mi sono più vicine e che capiscono di calcio quindi non c’è problema. Un errore può capitare, quello con l’Atalanta non ha influito sul risultato anche perché ormai purtroppo la partita era finita".

Il prossimo match sarà fondamentale per il prosieguo della stagione: la sfida al Wanda Metropolitano, contro l'Atletico Madrid. De Sciglio avverte i colchoneros e si definisce pronto a sfidarli: "Noi siamo la Juventus sarà difficile anche per loro. Dovremmo essere bravi a giocare da squadra, in maniera compatta e sfruttando bene le occasioni che ci capiteranno. L’Atletico Madrid è una squadra che si chiude molto, è molto aggressiva e chiude bene gli spazi, credo che all’inizio ci verranno a prendere molto alti e poi si abbasseranno un po’, ci attenderanno e dovremmo avere pazienza nella gestione della palla senza forzare giocate su cui loro poi ripartiranno. Mi piacerebbe giocare perché è un ottavo di Champions contro una squadra di prestigio. Sono una delle squadre più difficili da affrontare ma le valutazioni sulla formazione le fa il mister".

