SERIE A ROMA BOLOGNA CONFERENZA DI FRANCESCO / Archiviato il successo in Champions col Porto, in casa Roma la testa è ora al campionato. Domani sera all'Olimpico i giallorossi affronteranno il Bologna rilanciato da Mihajlovic nel posticipo della 24esima giornata di Serie A. Gara tutt'altro che semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, che ha messo in guardia i suoi in conferenza stampa. Su Calciomercato.it, le sue dichiarazioni.

PORTO - "Abbiamo speso molto in Champions, ma i ragazzi hanno lavorato di squadra e ne sono felice. La prestazione dev'essere un punto di partenza".

ANDATA - "Un ricordo amaro, ci deve essere utile per non sbagliare ancora, ma domani la sfida sarà diversa: il Bologna è cambiato, ha un nuovo tecnico e nuovi calciatori".

ZANIOLO - "Che giochi alto a destra è una possibilità, in attacco non ho molti uomini a disposizione, anche El Shaarawy è in dubbio, ha preso un colpo all'anca in allenamento. Voglio fare un appello generale su Zaniolo, però: facciamolo vivere in maniera serena, senza dargli troppe responsabilità. Anche sulla maglia numero 10, per ora la 22 gli sta benissimo. Diamogli tempo di crescere, deve dimostrare ancora tanto".

DE ROSSI - "Ieri ha lavorato a parte, ma faceva parte del suo programma.

Oggi lavora in gruppo, è disponibile e potrebbe anche giocare titolare in coppia con Nzonzi. Sto valutando in base alla condizione della squadra".

KLUIVERT - "Viene da un contesto diverso, ha bisogno di tempo come accaduto anche con altri calciatori importanti. I social non aiutano, i giocatori dovrebbero imparare a non ascoltarli, a sentire solo l'allenatore. Si sta allenando bene".

DIFESA SOLIDA - "La squadra si allunga meno ed è più attenta. Il sistema di gioco può aiutare, va bene tutto quando si affrontano le cose con la giusta mentalità. La squadra difende meglio sotto tutti i punti di vista, si parte dalla testa".

JUAN JESUS - "Come terzino sinistro è più adattabile Marcano di lui. Per la difesa non ho ancora deciso niente, per fortuna si stanno allenando tutti bene ma poi dovrò sceglierne 11. Abbiamo giocatori affidabili in quel settore e Juan Jesus è tra questi".

FLORENZI - "In questo momento non giocherà alto, domani uno tra lui e Santon sarà terzino. Preferisco altri interpreti in quel ruolo".

QUARTO POSTO - "Servono risultati. Il Milan ha preso un giocatore che la mette dentro appena la tocca, è cresciuto tantissimo. Hanno giocato una grande gara contro l'Atalanta, in un campo in cui è dura per tutti. I rossoneri sono una delle squadre da battere per la corsa alla Champions: si sono rinforzati anche con Paquetà, che è un ottimo giocatore".

