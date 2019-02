CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS DYBALA ICARDI / Icardi-Dybala-Lukaku e l'intreccio è servito: dall'Inghilterra si parla di un possibile giro di attaccanti che l'estate prossima potrebbe animare la tratta Manchester-Italia. Il 'Mirror', infatti, riferisce che lo United è pronto a sacrificare Romelu Lukaku pur di arrivare ad uno tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. I due argentini, indipendentemente da chi siederà sulla panchina dei 'Red Devils' la prossima stagione, sono gli obiettivi principali della dirigenza del club inglese.

Entrambi hanno un prezzo elevato ed allora da Manchester sono pronti a mettere sul piatto l'attaccante belga, valutato circa 80 milioni di euro: Lukaku avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in Italia e preferirebbe un'esperienza alla

Un intreccio in piena regola quello sull'asse Italia-Inghilterra: Calciomercato.it vi ha parlato della possibile idea di uno scambio Icardi-Lukaku tra Inter e Manchester United, così come dell'idea Dybala in nerazzurro in caso di addio dell'ex capitano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui