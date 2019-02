Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS FROSINONE DE SCIGLIO/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la fine del primo tempo della sfida fra Juventus e Frosinone, Mattiaha messo in guardia i suoi sulla ripresa: "Diciamo che per star più tranquilli dobbiamo chiudere definitivamente la partita, tenere i ritmi alti ed avere pazienza perchè anche loro si sono fatti avanti". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!