Calciomercato Milan, da Pasalic a Mancini: colpo dall'Atalanta

CALCIOMERCATO MILAN ATALANTA / Sfida da Champions League tra Atalanta e Milan. Distanziate da un solo punto in classifica, domani sera le due squadre si affronteranno a Bergamo per la 24a giornata di Serie A. Il match sarà una vetrina importante per i tanti talenti di Gasperini, che potrebbero convincere la dirigenza rossonera a inserirli nella lista degli acquisti in vista della prossima estate. Partendo dalla difesa, i rossoneri potrebbero piombare su Gianluca Mancini, tra i migliori prospetti del calcio nostrano e seguito già da Inter, Roma e Juventus.

Da non escludere un approccio per Castagne, jolly difensivo finito di recente nel mirino del Celtic . Sulle corsie esterne potrebbero interessare altresì, mentre nei mesi scorsi si è parlato di un possibile ritorno diin rossonero. Concludendo, se l'esplosione die la crescita dibloccano un eventuale interessamento a, perl'unico dubbio che può frenareè il dato anagrafico, considerando che si tratta di due profili over 30. Questa la possibile formazione titolare dei bergamaschi: Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.