Estrazione Million Day | Live | Oggi | Lotto | Numeri vincenti | Diretta

Da oggi anche la redazione di Calciomercato.it vi aggiornerà sulle estrazioni quotidiane del Million Day, il gioco per diventrare milionari.



ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI – Come ben sappiamo il gioco del Lotto appassiona da diversi decenni moltissimi italiani, dove tutti sono assiduamente alla ricerca dei numeri vincenti.

Oggi il vecchio e caro Lotto non è la sola ed unica opportunità per giocare poco e puntare a vincere grandi somme, infatti possiamo riscontrare la possibilità di poter giocare a diversi e altri concorsi come il Superenalotto, il 10eLotto e da circa un anno il Million Day.

Scopriamo insieme come funziona il Million Day, trattasi di un gioco quotidiano (estrazione alle ore 19) dove è possibile vincere fino a 1 milione di euro con un solo euro puntato

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 15 FEBBRAIO 2019

Ecco la cinquina vincente (disponibile alle 19):



ESTRAZIONI PRECEDENTI:

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 14 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

4 – 13 – 25 – 40 – 51





ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 13 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

14 – 24 – 29 – 32 – 52

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 12 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

38 – 53 – 39 – 3 – 13



ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 11 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

39 – 21 – 28 – 26 – 33

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 10 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

7 – 38 – 11 – 33 – 5





ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 9 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

29 – 32 – 8 – 17 – 53

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 8 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

5 – 1 – 21 – 44 – 27

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 7 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

25 – 44 – 26 – 32 – 12





ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 6 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

43 – 50 – 25 – 10 – 17

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 5 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

30 – 41 – 51 – 13 – 53

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 4 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

47 – 33 – 36 – 24 – 37

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 3 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

17 – 50 – 53 – 38 – 24

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 2 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

33 – 48 – 6 – 50 – 7

ESTRAZIONE MILLION DAY – LOTTO – Estrazione di oggi 1 febbraio 2019

Ecco la cinquina vincente:

36 – 44 – 38 – 19 – 29

Come si gioca a MillionDay? Si può andare in ricevitoria oppure agire direttamente online. Si troverà infatti una sezione davvero molto dettagliata che spiega le varie modalità di vincita. MillionDay è un gioco con una quota fissa con cui si può vincere ogni giorno fino a un milione di euro.

La riscossione varia in base a quello che è il premio e se la giocata è stata fatta online oppure in una ricevitoria fisica.

Si possono verificare le vincite molto facilmente su una pagina pratica e a servizio di tutti.

Ci sono anche i generatori di giocate che permettono di generare in maniera del tutto casuale i numeri che poi si vanno a muoversi per vincere il montepremi.

Tra le domande più frequenti ci sono sicuramente le differenze tra MillionDay e Superenalotto due giochi simili ma molto diversi allo stesso tempo.

Online è possibile consultare un archivio che ci mostra tutte le possibilità di giocata.

> L'ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Come si accede? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 attraverso il portale www.giocaresponsabile.it sempre.

Estrazione Million Day | Per fare in modo che il gioco resti sempre un piacere, segui alcune regole elementari:

Imposta i tuoi limiti di gioco e non superarli mai

Gioca solo la quantità di denaro stabilita inizialmente

Smetti di giocare quando hai superato il limite di tempo stabilito inizialmente

Non giocare somme di denaro che non puoi permetterti di perdere

Evita di spendere al gioco il denaro destinato ad altri scopi

Se hai deciso di smettere di giocare, o di giocare meno, sforzati di mantenere questo proposito

Evita di spendere troppo spesso il resto per il gioco

Non giocare per rifarti quando perdi

Evita di considerare il gioco come una soluzione per i tuoi problemi e per le tue preoccupazioni

Non chiedere mai soldi in prestito per giocare

Considera che il denaro speso al gioco è il prezzo che paghi per il tuo divertimento

Non mentire ai tuoi cari sulle somme che hai perso al gioco o sul tempo dedicato al gioco

Chiedi aiuto se pensi che stai spendendo troppo o stai giocando troppo frequentemente

Non assentarti dal lavoro per andare a giocare

Non giocare quando ti senti depresso, solo, annoiato, teso o ansioso

