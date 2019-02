Calciomercato Juventus, radar sul City: è derby d'Italia

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER GUNDOGAN / Messi da parte i problemi fisici che hanno caratterizzato le precedenti stagioni, Ilkay Gündogan sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, impreziosita da cinque gol e sette assist complessivi. In scadenza a giugno 2020, il centrocampista tedesco nei giorni scorsi non ha escluso la possibilità di lasciare il Manchester City, pur dichiarando di trovarsi molto bene alla corte di Guardiola.

Ad oggi, con la dirigenza dei Citizens c'è stato qualche colloquio, ma non sembrano ancora maturi i tempi per una fumata bianca. Se la situazione non dovesse mutare, l'ex Borussia potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI

Guardando all'Italia, Inter e Juventus stanno monitorando con estremo interesse la situazione del ventottenne, già seguito anche nelle scorse stagioni. Se dovesse veramente arrivare ad un anno dalla scadenza, il costo del suo trasferimento diminuirebbe sensibilmente e l'ostacolo più grande, oltre alla concorrenza, sarebbe rappresentato dall'ingaggio da 8 milioni di euro.

