Calciomercato Inter, Vecchi e il retroscena su Zaniolo

CALCIOMERCATO INTER VECCHI ZANIOLO ROMA / La Roma si gode Nicolò Zaniolo, l'Inter rimpiange la trattativa che in estate lo ha portato in giallorosso e in cui si è fatta sfuggire la nuova sensazione del calcio italiano. Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera nerazzurra, spiega alla 'Gazzetta dello Sport': "Ai tempi avevamo visto in Zaniolo qualcosa di speciale e facemmo di tutto per prenderlo.

Sulla cessione, a posteriori è facile parlare ma in estate l'affare andava bene a tutti. L'Inter aveva bisogno di uno comee la Roma doveva mettere a segno una plusvalenza. Brava la Roma a crederci, inizialmente lo avevano preso come comprimario però. Poi quando l'ho chiesto ami disse chiaramente che voleva puntare su di lui. Sento ancora Nicolò tramite messaggio, prima di scendere in campo al Bernabeu era felicissimo".