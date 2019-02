CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il Milan continua a viaggiare al quarto posto, anche grazie alle eccellenti prestazioni di Donnarumma. Il portiere rossonero è tornato sui livelli che gli competono, ma nel 2021 sarà in scadenza di contratto. In estate, dunque, bisognerà discutere del suo rinnovo.

Come spiega il 'Corriere dello Sport', i rapporti consono però molto più distesi rispetto al passato. Rispetto all'ingaggio attuale di 6 milioni, non dovrebbe essere un problema l'aumento fino a 7. Più delicato il tema della clausola rescissoria. Raiola la vorrebbe, il Milan decisamente meno, ma potrebbe accettare in caso di una cifra fissata