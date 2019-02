PORTO CASILLAS ROMA / La rete di Adrian Lopez tiene in vita il Porto in Champions League dopo la doppietta dello scatenato Zaniolo. Iker Casillas ha analizzato il ko dell''Olimpico nella prima sfida degli ottavi contro la Roma: "Avrei preferito far meno bene e portarci a casa un altro risultato, però alla fine è finita così. Segnare fuori casa è positivo.

C'e ne andiamo con un 2-1 meglio di un 1-0 - le parole del portiere spagnolo a 'Onda Cero' - Mi trovo bene, provo a mantenermi ad un livello per competere in Champions ed essere pronto anche alla concorrenza all'interno della squadra. Non devi mollare e restare sempre al top, altrimenti viene un altro e ti ruba il posto.? È difficile, Luis Enrique scommette su altri portieri. Io non ho mai lasciato la Nazionale, ho sempre una speranza. Ho 37 anni, è vero che non si può vivere di rendita, però mi trovo bene e sto sfruttando tutto questo continuando a giocare. In Portogallo sto scoprendo un'altra realtà ma non mi pento: è questo quello che cercavo".