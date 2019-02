PARMA INTER LAUTARO MARTINEZ / L'Inter è riuscita a vincere contro il Parma nella parte finale di gara. L'autore del gol vittoria, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Contento per essere tornati a vincere, era importante. Siamo felici ma siamo coscienti che ci sono cose da sistemare.

Dobbiamo lavorare sulla testa, a volte ci manca la mentalità. Alcune volte le cose non vanno come vorremmo, dobbiamo lavorarci".

L'attaccante ha poi commentato la situazione sulla corsa per la qualificazione in Champions League: "Vogliamo mantenere la distanza. I tre punti di oggi sono fondamentali. Possiamo tornare in Champions con testa e risultati".

