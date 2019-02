MILAN CAGLIARI CONFERENZA GATTUSO / Milan obbligato a vincere per riprendersi il quarto posto domani sera contro il Cagliari, nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. Non sarà una partita semplice per la squadra rossonera, reduce dal pareggio contro la Roma all'Olimpico, visto che di fronte troveranno un avversario sì con diversi infortuni importanti ma col dente avvelenato dopo il ko casalingo contro l'Atalanta. Alla vigilia del match del 'Meazza', il tecnico Gennaro Gattuso ha fatto il punto sulle ultime news Milan nella consueta conferenza stampa. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it.

"I giocatori avevano bisogno di riposarsi un po', giocare prima degli altri due partite in più ci ha aiutato. Domani sarà una partita difficile, ci giochiamo tantissimo e non sarà per nulla facile. In Serie A non esistono gare semplici, il segreto è riuscire a trasformare il nostro stadio in una bolgia. Ma questa starà a noi. Sicuramente dobbiamo giocare meglio tatticamente, occupare di più l'area. C'è ancora qualche pigrizia. Ho letto le parole di Suso, ha ragione quando si definisce terzino. Per fare un certo di tipo di calcio ci vogliono voglia e sacrificio. Dobbiamo essere e giocare da squadra, a Roma ci stava pure la sconfitta. Abbiamo sofferto perché giocato contro una grandissima squadra, in salute eccetto il 7-1 con la Fiorentina, come ha dimostrato ieri col Chievo".

DONNARUMMA - "Se ne sta parlando tanto, sicuramente non bisogna cancellare tutto quello che ha fatto di buono il suo ex allenatore Alfredo Magni. Ora ha cambiato tipologia di allenamento e penso che anche la figura di Reina lo abbia migliorato tanto. Pepe è una persona perbene, un professionista esemplare.

Ora Gigio lo vedo sicuro e con grande fiducia dei suoi mezzi".

STIPENDIO - "Se merito un adeguamento dello stipendio? Sono contentissimo di quello che guadagno, ringrazio la società per il percorso che mi ha concesso. A ste cose non ci casco, il calcio è bestiale, ci metti un attimo a passare dalle stelle alle stalle. Non è il momento di parlare di cifre, secondo me quello che guadagno adesso è già troppo".

CHAMPIONS - "Obiettivo è arrivare alle ultime 7-8 partite con la possibilità concreta di giocarci un posto in Champions".

CALHANOGLU - "Sta deludendo? Io non butto a mare i miei giocatori, lui sa che comunque può fare molto di più a livello tecnico e balistico. Ho letto che la squadra si è ribellata perché gioca sempre, però a me non risulta. Le scelte le faccio io e sono tutte in buona fede. Non regalo un posto a nessuno".

CONTI - "Se non gioca è certamente per una mia scelta. Resta un calciatore importante per noi, spero di potergli dare ancora minuti e opportunità".

BIGLIA - "Quando rientra? Lucas è stato fuori a lungo, per questo ci vuole cautela. La questione tattica la affronteremo quando sarà al cento per cento".

CUTRONE - "Ha il fuoco dentro e mentalmente è cresciuto molto. Gli brucia non giocare, ma per noi oggi è difficile cambiare modulo".

ZAPATA - "Sul rinnovo non ho novità, comunque sta facendo di tutto per recuperare. Ci vorranno 10-14 giorni per tornare in gruppo".

MILAN IDEALE - "Stiamo ragionando sulle alternative, ci sono Laxalt e Conti che hanno sempre fatto i quinti di centrocampo e vediamo".

BORTUZZO E TRAGEDIA FLAMENGO - "Con Paquetà ha parlato Paolo: abbiamo perso 10 ragazzi giovani, condoglianze alle loro famiglie, dispiace. E' una tragedia pazzesca. E' stata una settimana brutta per il mondo del calcio:, siamo vicino ai famigliari di Emiliano Sala. Ho sentito le parole di Manuel Bortuzzo, mi hanno toccato tantissimo. Lui è un esempio per tutti, gli siamo vicini”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui