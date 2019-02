CALCIOMERCATO NAPOLI CHIESA DE LAURENTIIS / Che Federico Chiesa sia uno dei gioiellini più ambiti del mercato italiano è fuori discussione. Il giocatore della Fiorentina ha attirato su di sè l'interesse delle big italiane ed europee. Juventus, Inter e Napoli lo corteggiano da tempo e oggi Chiesa scenderà in campo al Franchi proprio contro gli azzurri.

I partenopei sognano il suo acquisto, soprattutto il presidente Aurelio. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Come sottolinea il 'Corriere dello Sport', il numero uno del Napoli sogna un tandem tutto italiano con Chiesa al fianco di Insigne. Certamente un suo acquisto non sarà facile, ma De Laurentiis conta su una vecchia promessa fatta dall'amico Diego Della Valle: nel caso in cui deciderà di vendere il figlio di Enrico, il patron viola avvertirà per primo proprio il numero uno azzurro.

