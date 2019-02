CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / Sembra avvicinarsi alla sua conclusione l’intricata vicenda che porterà Marek Hamsik a giocare nel Dalian Yifang. Il giornalista Carlo Alvino, vicino alle vicende del club azzurro, ha annunciato sul suo profilo Twitter che sono in questo momento in corso, a Madrid, le visite mediche del calciatore slovacco con il suo nuovo club.

L’ufficialità dell’addio arriverà, probabilmente, tra lunedì e martedì.

Risolte, quindi, le problematiche relative alla modalità di pagamento del cartellino, che avevano portato al blocco delle negoziazioni annunciato pubblicamente dal club di De Laurentiis con un tweet. I partenopei, quindi, incasseranno circa 20 milioni di euro per il loro capitano, che lascia l’azzurro dopo 12 anni: in Cina guadagnerà quasi 10 milioni per tre stagioni.

