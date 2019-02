JUVENTUS INFORTUNATI / E' lunga la lista degli infortunati per la Juventus che 13 giorni dal match di andata contro l'Atletico Madrid fa la conta degli assenti: Massimiliano Allegri deve fare a meno di diversi calciatori, soprattutto in difesa.

Cuadrado non si rivedrà prima di aprile, la BBC () sono in fase di rientro, come. Prima ancora rientrerà Leonardoche, come recita il report giornaliero pubblicato dal club bianconero, oggi ha svolto parte dell'allenamento in gruppo. Per lui possibile rientro per la gara contro il, in programma domenica: a Reggio Emilia gli altri saranno sicuramente assenti ma la Juventus conta di poter avere il gruppo quasi al completo per la sfida Champions del 20 febbraio.