CALCIOMERCATO PARMA INGLESE NAPOLI FAGGIANO GIUNTOLI - Roberto Inglese sta facendo molto bene con la maglia del Parma di Roberto D'Aversa: gli 8 gol realizzati in stagione sono un bottino di tutto rispetto per il 27enne attaccante, arrivato in estate dal Napoli in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei campani.

Sulle sue tracce, in vista della prossima stagione, c'è l', ma esiste anche la possibilità di una permanenza in gialloblu. Ancora tutta da realizzare: "Parlo ogni giorno con(Ds del Napoli, ndr), ma non abbiamo mai discusso seriamente della permanenza di Inglese - le parole di Daniele, direttore sportivo dei ducali, a 'CalcioNapoli24 Live' - Siamo al 6 febbraio, vi pare che adesso mi metto a parlare di mercato? Manca ancora troppo alla sessione estiva".