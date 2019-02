Calciomercato Napoli, Hamsik ai saluti: la sorpresa dei compagni

CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / Come anticipato da Calciomercato.it, tutto fatto per il trasferimento di Hamsik dal Napoli al Dalian Yifang.

Manca ormai soltanto l'ufficialità per la partenza dello slovacco. Lo sanno anche i compagni di squadra del centrocampista, che hanno organizzato una festa a sorpresa in suo onore, in corso di svolgimento in questo momento in un noto locale di, sul litorale partenopeo. Ultimi momenti in riva al Golfo per, prima di partire per una nuova vita.