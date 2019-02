CAGLIARI ATALANTA INFORTUNIO BIRSA / Preoccupano le condizioni di Walter Birsa in casa Cagliari.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il trequartista rossoblu, sostituito al 14' da, ha abbandonato il terreno di gioco piuttosto dolorante. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', si teme la frattura dell'avambraccio per l'ex Chievo, che è stato trasportato in ospedale per svolgere tutti gli esami del caso. Si attendono ulteriori sviluppi.