CAGLIARI ATALANTA MARAN / Conferenza stampa domenicale per Rolando Maran alla vigilia di Cagliari-Atalanta, uno dei due posticipi del lunedì della 22a giornata di Serie A. Il tecnico dei sardi dichiara: "Sappiamo che contro l'Atalanta ci sarà da soffrire: domani voglio vedere la squadra che ho visto per oltre il 90% delle partite giocate".

Inevitabile un commento al calciomercato appena concluso: "Sono stati presi giocatori di prospettiva, oltre ad un elemento esperto come Cacciatore.

La società ha fatto il massimo. Li valuterà man mano.è un giocatore molto frizzante, è arrivato col piglio giusto: può giocare come punta e come esterno d'attacco, devo essere bravo io ad inserirlo nel modo migliore. A parte, gli altri nuovi potrebbero essere della partita. Abbiamo lavorato su più situazioni, a maggior ragione per valutare l'eventuale inserimento di qualche nuovo giocatore. Le valutazioni continueranno sino a domani".