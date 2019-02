Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO PARMA FAGGIANO BRAZAO MACHIN / In zona mista allo Juventus Stadium, il ds delha parlato del mercato gialloblu' nel mese di gennaio: "Settimana intensa sul mercato, abbiamo dato un senso positivo prendendo giocatori interessanti - ha dichiarato agli inviati, tra cui quello di Calciomercato.it - A gennaio non è mai semplice, abbiamo puntato anche su qualche giovane.sono due arrivi importanti. Sono contento per tutti noi, sono orgoglioso di questo risultato che magari si ricorderà anche tra 40-50 anni. Abbiamo riscattato subito il ko contro la. Dobbiamo stare comunque attenti perché sabato giochiamo contro l'e non possiamo distrarci".