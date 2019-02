EMPOLI CHIEVO VERONA CAPUTO / Ci ha pensato ancora una volta Ciccio Caputo a rialzare l'Empoli: con una super doppietta, l'attaccante di origini pugliesi, è riuscito a rimontare l'iniziale 0-2 del Chievo Verona al Castellani rimediando un punto importantissimo in zona salvezza.

Al termine del primo anticipo della 22esima giornata, il numero 11 della formazione toscana si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport': ''Secondo me abbiamo fatto una grande prestazione ma siamo stati bravi a reagire non mollare. Prendiamo le cose positive e andiamo avanti. Il 2-0 ci ha fatto male ma il gol allo scadere ci ha dato la forza di ripartire. Ci manca la vittoria, da un bel po', ma dobbiamo solo continuare a lavorare e arriverà".