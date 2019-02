Calciomercato, da Hamsik a Pastore: la Cina guarda in Serie A

CALCIOMERCATO HAMSIK PASTORE CINA - Chiuso ufficialmente il calciomercato alle ore 20 di ieri, i club italiani possono ancora rinforzarsi mettendo sotto contratto i giocatori svincolati. In uscita, invece, possono cedere chiunque nei Paesi in cui la sessione è ancora aperta. In particolare in Cina, dove quello invernale è il mercato principale. Diversi club dell'Estremo Oriente guardano alla Serie A per il grande colpo. Il più corteggiato è sempre Marek Hamsik, che già la scorsa estate era in procinto di lasciare il Napoli, ma nessuno fu in grado di soddisfare le richieste di De Laurentiis che chiedeva 30 milioni di euro.

Il centrocampista slovacco non è più un punto fermo nello scacchiere di Ancelotti e il patron partenopeo potrebbe abbassare le sue pretese. Ad un passo dalla Cina sembrava anche Fabio, ma ilnon ha trovato un sostituto nel ruolo di attaccante esterno e difficilmente lascerà partire l'ex Chelsea.

Discorso simile per l'altro club meneghino. Sirene cinesi erano suonate per Candreva e Nainggolan, ma l'Inter è già con i giocatori contati a centrocampo e a meno di offerte clamorose non cederanno i due giocatori. Va invece considerato a tutti gli effetti un esubero Javier Pastore: il trequartista argentino è retrocesso in ultima posizione nelle gerarchie di Di Francesco e la Roma valuterebbe le offerte per tentare di rientrare dall'investimento di oltre 20 milioni di euro fatto la scorsa estate per strapparlo al Psg.

