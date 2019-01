CALCIOMERCATO UDINESE WILMOT / Acquisto dell'Udinese nell'ultimo giorno di mercato: dopo Sandro dal Genoa, i friulani hanno ufficializzato anche l'arrivo in prestito di Wilmot dal Watford.

Ecco il comunicato del club bianconero: "Udinese Calcio comunica di aver acquistato - con la formula del prestito - Benjamin Wilmot, centrocampista centrale inglese classe 1999. Ben arriva dal Watford e giocherà in maglia bianconera la seconda parte della stagione sportiva corrente". Il 19enne vanta dieci presenze da titolare in League Two e altre due in Premier League e in FA Cup, oltre ad tre presenze con la Nazionale Under 20 inglese.