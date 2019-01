CALCIOMERCATO ROMA / Luca Pellegrini resta in bilico. Il terzino giallorosso potrebbe partire in questi ultimi giorni di calciomercato, per trovare più spazio altrove e proseguire il suo percorso, non solo tecnico, di crescita.

In questa stagione, l'esterno classe '99 ha infatti evidenziato delle difficoltà nella gestione di alcune situazioni di gioco, che hanno messo in difficoltà la squadra. In Italia piace al, ma il suo entourage ha ricevuto pure delle richieste dall'estero. Di certo lapreferirebbe darlo in prestito ad un club italiano, per monitorare da vicino la sua seconda parte di stagione.