CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Mancava solo la firma e l'ufficialità, come svelato da Calciomercato.it. E ora sono arrivate entrambe: Mehdi Benatia lascia la Juventus e si trasferisce in Qatar, all'Al Duhail.

Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero coi relativi dettagli dell'operazione:

"ACCORDO CON AL DUHAIL SPORTS CLUB PER LA CESSIONE DEFINITIVA DEL CALCIATORE MEDHI BENATIA

Torino, 28 gennaio 2019 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Al Duhail Sports Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Medhi El Mouttaqui-Benatia per un corrispettivo di € 8 milioni, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potrà incrementarsi sino ad un massimo di € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

Tale operazione non genera effetti economici significativi per Juventus".

