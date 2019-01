CHIEVO FIORENTINA CAMPEDELLI VAR / Il pirotecnico match del Bentegodi tra Chievo e Fiorentina è terminato con il punteggio di 3-4. Non sono mancati goal, spettacolo e soprattutto le polemiche relative alla direzione di gara.

Nell'occhio del ciclone ancora una volta l'utilizzo del. Il presidente dei veronesiha parlato ai microfoni di 'DAZN' nel post-partita senza utilizzare mezzi termini ed attaccando direttamente le decisioni arbitrali: "Sono 26 anni che faccio il presidente e non so neanche con chi prendermela, se con l'arbitro o con il VAR. Scientificamente vengono prese decisioni a vanvera. Toglietelo perché così non serve. Stanno esagerando. Usano il Var come una clava. Ora penso male. Soprattutto dopo 12 mesi che vedo attacchi contro di noi. Preferisco un arbitro che sbaglia sul campo, piuttosto di quello che si beve il thé (quello al Var ndr). Non è mia abitudine contestare gli arbitri, ma ilnon molla di un centimetro".