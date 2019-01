PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-ROMA/ Una Roma in calo di condizione fisica nella ripresa consente il recupero ai bergamaschi che ci credono fino alla fine. Gomez e compagni spingono e costringono i giallorossi a chiudersi in difesa. Ilicic gioca bene ma continua a sprecare. Dzeko stanco non incide come nel primo tempo. Di Francesco corre ai ripari ma i cambi non lo aiutano. Toloi a segno dà nuova forza alla'Atalanta, Zapata sbaglia un rigore ma dopo pochi secondi trova la rete del pareggio. Male Olsen che con la deviaizone di Manolas si fa sorprendere.

ATALANTA

Berisha 4,5 – In occasione del secondo gol di Dzeko esce con troppa superficialità.

Toloi 6 – Macchia la sua prestazione con la mancata chiusura su Dzeko nell’occasione del raddoppio giallorosso. Nella ripresa con il suo gol carica i compagni.

Djimsiti 6 – Tiene in gioco l’attaccante bosniaco nell’azione del primo gol. Più preciso dei compagni di reparto.

Mancini 6 – Dà vita ad un’interessante duello sulla fascia esterna con Zaniolo. Dal 53’ Palomino 6 – Chiude e contiene Dzeko. Sufficiente

Hateboer 5,5 – Come Castagne si fa vedere poco in fase d’attacco, si preoccupa maggiormente di chiudere gli spazi. Meglio nella ripresa dove si affaccia in avanti con cattiveria grinta.

de Roon 6- Limita Kolarov sin dall’inizio e contribuisce ad annullare il centrocampo giallorosso nella ripresa.

Pasalic 6 – Va ad intermittenza. Dopo l’errore iniziale su Dzeko si riprende guadagnando terreno a centrocampo. Sul finire commette altre sbavature. Dal 91’ Pessina – sv

Castagne 6 – Primo tempo a due facce. Fatica a reggere il ritmo di Zaniolo e manca in fase di spinta. Ma sul finire della prima frazione di gioco firma la rete che dà nuove speranze ai bergamaschi.

Gomez 7 – Il più ispirato tra i padroni di casa. Si posiziona dietro le due punte creando non poche insidie alla retroguardia romanista. Va a prendersi il pallone e gioca a tutto campo. Tante imbeccate interessanti per Ilicic. Ha ancora fiato nei minuti finali per recuperare e anticipare Cristante.

Ilicic 6 – Insieme a Gomez è quello che può creare più problemi agli avversari ma ci mette del suo sprecando tanti palloni confezionati per lui dall’argentino e rallentando il gioco. Dal 84’ Barrow sv

Zapata 6,5 – Incide meno delle ultime uscite. Contenuto e marcato stretto da Manolas non vince mai un duello. Sbaglia il rigore del pareggio ma si fa perdonare pochi secondi dopo andando in rete. Ristabilisce la parità. Nei minuti finali sembra essere un’altra partita.

All. Gasperini 6,5 – Sotto di tre gol la squadra non si disunisce e ha il grande merito di crederci. Gomez macina gioco e i compagni lo seguono.

ROMA

Olsen 4,5 – Manolas devia il pallone di Zapata mandandolo fuori tempo, ma sul suo palo doveva stare più attento.

Poche colpe negli altri gol presi.

Karsdorp 5 – Colpevole della disattenzione che fa rientrare in partita l’Atalanta. Castagne lo anticipa senza troppa fatica. Nel secondo tempo qualche buon anticipo, ma poco altro. Dal 78’ Fazio – sv

Manolas 6– Ordinato al centro della difesa. Contiene Zapata non lasciando spazio al colombiano per tutta la partita. Si fa anticipare da Toloi nel secondo gol dei bergamaschi e devia il gol di Zapata mandando in confusione Olsen.

Marcano 5,5 – Ilicic lo lascia sul posto nel primo tempo. Accorcia la posizione ma continua la partita con poca sicurezza.

Kolarov 5 – Non una partita positiva. In copertura fatica su Ilicic e in fase d’attacco viene chiuso da de Roon. Suo il fallo in area ai danni di Ilici.

Cristante 5,5 – Come tutto il centrocampo della Roma si perde nella ripresa. Stanco e senza energia fa quel che può

Nzonzi 4,5 – Lento, caotico in mezzo al campo. La sua esperienza può aiutare la squadra peccato non la usi sempre. Giallo per protesta davvero inutile.

Lo. Pellegrini 5 – Partecipa a due o tre azioni nel primo tempo, poi diventa un fantasma. Dal 65’ Florenzi 5 – non pervenuto.

Zaniolo 6,5 – Anche da esterno alto non delude. Due assist in cui viene fuori tutta la sua qualità, il primo a seguire di petto per l’inserimento di Dzeko, il secondo alza la testa controlla il pallone e consegna ad El Shaarawy.

El Shaarawy 6,5 – Fa tante cose buone ma deve gestire meglio il pallone per i compagni soprattutto quando si tratta di chiudere un’azione. Nel complesso con il gol porta a casa una prestazione soddisfacente. Dal 62’ Kluivert 4,5 – non entra in partita, assente del tutto.

Dzeko 6,5 – A secco da ottobre in Serie A torna al gol e firma una doppietta, la prima in campionato. Molto ispirato, guida l’attacco giallorosso con la giusta determinazione. Stanco nella ripresa.

All. Di Francesco 4,5 – La squadra non sfrutta l’enorme vantaggio. Calo fisico e costante che manda fuori giri tutto il centrocampo.

Arbitro Calvarese 6 – Gestisce bene la partita. Giusto il rigore concesso con l’ausilio del Var.

TABELLINO

ATALANTA-ROMA: 3-3

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini (53’ Palomino); Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic( 84’ Barrow), Zapata. A disp.: Gollini, Rossi, Pessina, Palomino, Masiello, Gonsens, Freuler, Kulusevski, Piccoli, Reca. All. Gasperini.

ROMA(4-2-3-1): Olsen; Karsdorp(78’ Fazio), Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Lo. Pellegrini ( 65’ Florenzi), Zaniolo El Shaarawy ( 62’ Kluiverti); Dzeko. A disp.: Fuzato, Santon, De Rossi, Lu. Pellegrini,Schick, Pastore. All. Di Francesco

Marcatori: 3’ , 34’ Dzeko (R), 41’ El Shaarawy (R), 45’ Castagne (A), 61’ Toloi (A), 71’ Zapata (A)

Arbitro: Calvarese sez. di Teramo

Ammoniti: 23’ Cristante (R), 35’ Manolas (R), 64’ Zonzi (R)

Espulsi:

