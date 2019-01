CALCIOMERCATO NAPOLI FORNALS / Entrato nel mirino del Napoli, Pablo Fornals non piace soltanto agli azzurri: il centrocampista 22enne del Villarreal, ha pretendenti anche in Premier League. A riferirlo è 'sport.es' secondo cui Arsenal e West Ham starebbero seguendo il calciatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nella conferenza stampa alla vigilia di, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha confermato l'interesse per lo spagnolo con queste parole: "Lui è tra i giocatori che stiamo seguendo, ma non è l'unico. Seguiamo con interesse tanti giovani promettenti:, ad esempio, fa parte di quella lista di giocatori che stiamo seguendo, come Fornals". Fornals è legato al Villarreal fino al 2022 ed ha una clausola rescissoria tra i 27 e i 33 milioni di euro.