CALCIOMERCATO CHIEVO BERGESSIO/ Gonzalo Bergessio, ex attaccante del Catania, non tornerà in Serie A.

Il bomber argentino infatti, stando a quanto riportato da 'SkySport', sarebbe pronto a firmare con il Nacional Montevideo, suo ultimo club. Per le ultime notizie sul calciomercato delle squadre in lotta per la salvezza---> clicca qui!

In Serie A, l'attaccante argentino classe 1984 ha vestito le maglie di Catania e Sampdoria, siglando in totale 36 reti.

