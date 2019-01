CALCIOMERCATO SUAREZ BARCELLONA ARSENAL NAPOLI / Nel Barcellona sta tenendo banco da diverso tempo la situazione riguardante il futuro di Denis Suarez. Il centrocampista spagnolo non sta trovando spazio nelle scelte di Valverde e potrebbe lasciare di qui a breve la Catalogna. Suarez, seguito con interesse anche da Napoli e Roma, starebbe però battendo i piedi perché intenzionato ad andare a giocare esclusivamente in un club di Premier League.

Denis Suarez è in procinto di salutare il Barcellona e intenzionato ad abbracciare i colori dell'Arsenal.

Come riferito da 'mundodeportivo.com', la trattativa tra i Gunners e i blaugrana sarebbe stata però interrotta da quest'ultimi, in assenza dell'accordo. La dirigenza spagnola infatti vorrebbe cedere il proprio calciatore, che ha rifiutato anche il rinnovo di tre anni, a titolo definitivo, opzione non contemplata dalla controparte, disposta a muoversi solo attraverso un prestito con diritto di riscatto.

A gettare benzina sul fuoco in casa Barcellona ci sarebbe anche il comportamento del calciatore, che avrebbe fatto infuriare Valverde. Suarez infatti sta rifiutando tutte le destinazione propostegli. Tra queste spicca quella del Betis, disposto a versare al club catalano tra i 15 e i 20 milioni di euro a gennaio. Anche il Siviglia ha ricevuto un secco no dal centrocampista. Vista la scadenza del contratto nel 2020, il Barcellona dovrà risolvere in fretta questa situazione per evitare la perdita di valore che Suarez avrà a giugno.

